Kar yağışının ardından dağ yamacında oluşan gölge, çocuk silüetini andırdı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası dağ zirvesinde oluşan gölge, çocuk silüetini andırdı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntü oluştu. Yoğun kar yağışının ardından dağ zirvesinde güneşli havada oluşan gölge insan yüzünü andırdı. Gölgenin oluşturduğu çocuk silüeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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