Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son iki gündür etkili olan fırtına sonrası kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz köyü yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, Kaymakamlığa bağlı Özel İdare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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