Cizre'de, EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına 7 kişiden 2'si, bina bahçesine düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'nın son dönemde gerçekleştirdiği EYP'li saldırı ve terör eylemlerinin şüphelileri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si, 15 Şubat'ta İdil Caddesi'ndeki binanın bahçesinde düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-20 12:19:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.