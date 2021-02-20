Cizre'de, EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına 7 kişiden 2'si, bina bahçesine düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'nın son dönemde gerçekleştirdiği EYP'li saldırı ve terör eylemlerinin şüphelileri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si, 15 Şubat'ta İdil Caddesi'ndeki binanın bahçesinde düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-20 12:19:20



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