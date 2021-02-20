Uludere kara teslim oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeni ile ilçe beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Uludere ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe beyaza büründü. Beyazla bütünleşen tarihi evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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