Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok grup köy yolu ulaşıma açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Beşağaç, Boğazöğren grup köy yollarını ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği yollarda ekipler 1 günde tüm köy yollarını açmayı başardı.

Saha şefi Cihat Akdağ kış aylarına hazırlıklı olduklarını ifade etti. Akdağ, "Kar yağışlarına karşı hazırlıklıyız. Kaymakamımız Hasan Uğuz'un talimatları doğrultusunda ekip arkadaşlarımla beraber kapalı olan köy yollarımızı ulaşıma açtık" dedi.

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