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Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti sürüyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle birikintilerin oluştuğu damlarda temizlik nöbeti tutuyor

İHA

Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti sürüyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle birikintilerin oluştuğu damlarda temizlik nöbeti tutuyor

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası evlerin damında biriken kar kütleleri, vatandaşlar tarafından nöbet usulü temizleniyor.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köylülerin kar mesaisi başladı. Kar yağar yağmaz evlerin damlarını temizlemeye çalışan köylüler zor ve bir o kadar tehlikeli işi gün boyu yapıyor. Buz pistine dönen damlarda yarım metrelik kar yığınını kürekle temizleyen köylüler, birikintinin oluşmaması için nöbet tutuyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, kerpiç evlerin damının çökmemesi ve su damlamaması için yoğun mesai harcıyor.
Fırat Gökçe isimli vatandaş, baharı beklerken kışı tekrar yaşadıklarını söyledi. Gökçe, "Günlerdir kar yağıyor. Evlerin damında çok kar birikti, biz de temizliyoruz. Bazen düşüyoruz ama mecburuz, eğer temizlemezsek su damlar veya dama hasar verir. Bu yüzden kar birikintilerini temizliyoruz. Baharı bekliyorduk daha düne kadar çiçekler açmıştı" dedi.

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