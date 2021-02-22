Şırnak’ta ocak ayında konut satışları arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta ocak ayında konut satışları arttı

İHA

Şırnak’ta ocak ayında konut satışları arttı

Şırnak’ta konut satışları ocak ayında yüzde 21,7 oranında artarak 112 olarak gerçekleşti. Şırnak’ta konut alanların yüzde 65’i sıfır konutları tercih etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 37,9 azalırken, Şırnak’ta konut satışları yüzde 21,7 arttı. Şırnak’ta konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 oranında artarak 112 oldu. Bu satışların 73’ü ilk satış, 39’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak’ta ocak ayında ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.
Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında 70 bin 587 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler için kapalı yollar açıldı
YEREL HABERLER Öğrenciler için kapalı yollar açıldı
Şırnak´ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, 15'i yaralı
YEREL HABERLER Şırnak´ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, ...
Silopi'de 4 örümcek maymun koruma altına alındı
YEREL HABERLER Silopi'de 4 örümcek maymun koruma altına alındı
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta, koronavirüsle mücadele ekiplerine tatlı ikramı
YEREL HABERLER Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta, koronavirüsle ...
Şırnak’ta çocuklar ile polisin kartopu savaşı
YEREL HABERLER Şırnak’ta çocuklar ile polisin kartopu savaşı
Şırnak'ta çocuklar ve polislerin kar topu savaşı
YEREL HABERLER Şırnak'ta çocuklar ve polislerin kar topu savaşı
Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti 
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta damlarda kar temizleme nöbeti 
Buzlanan yolda yokuşu çıkamayan araçların yardımına belediye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Buzlanan yolda yokuşu çıkamayan araçların yardımına ...
Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti sürüyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle birikintilerin oluştuğu damlarda temizlik nöbeti tutuyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti ...
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ...
Uludere Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Uludere Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ...
Uludere kara teslim oldu
YEREL HABERLER Uludere kara teslim oldu
Uludere'de donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludere'de donmak üzere olan yavru köpekler ...
Cizre'de, EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Cizre'de, EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli ...
Şırnak kara teslim oldu, birçok köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak kara teslim oldu, birçok köy yolu ulaşıma ...
Yıllardır karlı dağlarda hayvanlarıyla iç içe yaşıyor
YEREL HABERLER Yıllardır karlı dağlarda hayvanlarıyla iç içe yaşıyor
Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
YEREL HABERLER Normalleşmeye en yakın il Şırnak'ta esnaf, 1 Mart'ı ...