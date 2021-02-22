Şırnak'ta turizmi canlandırma çalışmaları Şırnak’ta Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesi tanıtım toplantısı

Şırnak’ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Şırnak Üniversitesi senato odasında düzenlenen toplantıya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Cizre, Silopi ve İdil kaymakamları, üniversite akademisyenleri ile bazı kamu kurum amirleri ve turizm acente yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak’ın coğrafi güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle turizme konu olabilecek potansiyelde olduğunu söyledi. Terör nedeniyle kültür ve turizmin gündeme alınmasının hep ötelendiğini kaydeden Vali Pehlivan, terörün bu alandaki çalışmaları ve gayretleri baltaladığını ifade etti. Şırnak’ın turizm potasına geniş kapsamıyla dahil olacağını ifade eden Vali Pehlivan, “Daha huzurlu ve güvenli ortamın oluşması için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm tarihi ve doğal varlıkları Kültür ve Turizm Bakanımızla konuştuk. Bu konuda Cudi ve Nuh’un Gemisi bizim için çok önemli bir başlık ve temadır” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin ilçeleriyle kültürel ve turizm değerinin yüksek olduğunu, belediye olarak yapılan çalışmaları tanıtmak adına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise kentin inanç turizminin merkezi olacağını, bunun için gerekli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Rektör Erkan “2023 vizyon çalıştayımızda swot analizi yaptığımızda Şırnak’ın en güçlü olduğu alanların bir tanesinin de turizm olduğunu tespit ettik. İnanç, kültür ve doğa turizmi konusunda inşallah güzel şeylere imza atacağız. Şırnak Valiliğimiz ve Dicle Kalkınma Ajansımızın desteği ile turizm konusunda da üstümüze düşeni yapacağımıza inanıyorum. Özellikle birçok dinin kutsal alan olarak gördüğü Cudi Dağı ve Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu alan olan Sefine, Müslümanların, Yahudilerin ve Hıristiyanların ortak kutsal saydığı Kudüs’ten sonra ikinci yerdir. Hz. Nuh ve Sefine bölgesi inanç turizmi konusunda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu projemiz bir başlangıç, Allah nasip ederse bu konuyla ilgili çok daha önemli çalışmalarımız da olacaktır. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Şırnak’ta Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesi yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Çelik, projenin ayrıntıları hakkında bir sunum yaptı.

Tanıtım toplantısı sorucevap bölümünün ardından sona buldu.

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