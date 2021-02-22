Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 15-21 Şubat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 95 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-22 12:08:48
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