Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 40 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1521 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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