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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

İHA

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 40 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1521 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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