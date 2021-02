Şırnak'ta, Gara şehitleri için 'teröre lanet' yürüyüşü

Burak EMEK- Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya karşı 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, alıkoyulan ve şehit edilen asker, polis, sivil 13 kişi için Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, teröre lanet okudu. Sanat Sokağı'na kadar yürüyen topluluk adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak Başkanı Abdullah Çatı, "Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği 'PençeKartal-2 Harekat' bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör ininde 13 vatandaşımızın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş düşürmüştür. Vesayetin emir eri terör örgütü PKK'yı lanetleyip, 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyinde alıkoyulan, alçakça, kalleşçe şehit edilen 13 canımızı anmak ve birlikteliğimizi dünyaya göstermek için buradayız. Şırnak'tan Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun. Şırnak, tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır" dedi.

'PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı hala aklamaya çalışanlar olduğunu belirten Çatı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"13 silahsız masum insanın alçakça infazından; demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler, terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları sorumludur. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktırlar. Buradan ilan ediyoruz. Uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin, insan hakları örgütlerinin ve siyasi uzantı HDP'nin, PKK´nın katliamlarını görmezden gelmelerini kınıyoruz. Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır. Bu, PKK terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, çobandan imama, eğitimciden sağlıkçıya, esnafa her kesimden insanımız bulunmaktadır. Terör örgütünün ve vekalet ettikleri emperyalizmin asıl amacı ehlileştirilmiş, başını önüne eğmiş, emir alan bir Türkiye safsatasıdır ama bu çabaları nafiledir."

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ise 54 bin güvenlik korucusu ile terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'ı yakalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirerek, "54 bin korucu olarak onu yakalayıp, Türk milletine teslim etmek, bizim güvenlik korucularının boynunun borcudur. O hain unutmasın. Bu şehitlerin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.

Şırnaklı Cevher Benek de terör örgütü PKK ve destekçilerini kınadıklarını belirterek, "Biz ordumuzla gurur duyuyoruz ve onların yanındayız. Bundan sonra da onlarla beraberiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehitler için vermiş olduğu sözün en kısa sürede gerçekleşeceğine herkes şahit olacaktır. Biz ordumuzla birlikte Gara, Haftanin ve Kandil, neresi olursa olsun oraya gideceğiz. Allah'ın izniyle örgüt bitti bitecek. Bunlara da devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Burak EMEKSekvan KÜDEN

2021-02-24 15:52:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.