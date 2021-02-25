Şırnak’ta köy çocukları 'motivasyon otobüsü' ile stres attı

Şırnak'ta Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kadın Girişimciler Kurulunun teşebbüsleriyle kente getirilen motivasyon otobüsü, köylerdeki çocuklarla buluşturuldu.

Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin, motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulan motivasyon otobüsü Şırnak’ta köy çocuklarıyla buluştu. Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Kudret Armağan tarafından yürütülen proje kapsamında motivasyon otobüsü, Şırnak’ın İkizce köyünde çocuklarla buluştu Köy çocukları kendilerine verilen balonlara temsili olarak streslerini doldurup şişirdi, ardından stres dolu balonlar patlattı.

Kudret Armağan, verdiği motivasyon eğitimiyle, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Motivasyon Otobüsü Projesinin yürütücüsü Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Kudret Armağan, "Sadece üniversitede öğrenci yetiştirmek bana yeterli gelmedi. Dedim ki bu çocukların üniversiteye gelmeden önce ilk ve orta kademede onlara gideyim. Onlara iletişim adına, onlara motivasyon adına, kariyerlerini daha güçlü yönetme adına sahaya indim. 15 yıldır 10 binlerce öğrenciye kişisel gelişim eğitimleri veriyorum. 2 yıldır da Türkiye’de 7 il, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine motivasyon otobüsünü götürdük. Motivasyon Otobüsü Projemizin hedef kitlesi dezavantajlı çocuklardır. Özellikle kırsallarda köylerde yaşayan, engelli çocuklarımız için, sevgi evlerindeki çocuklarımız için bu otobüs yollarda ve eğitim vermeye devam ediyor" dedi.

Şırnak Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe İskenderoğlu da "Motivasyon Otobüsü Projesinden neden buradaki köy çocukları yararlansın istedik ve kendilerine ulaştık. Bugün Şırnak’ın İkizce köyündeyiz. 2 gün boyunca köyleri gezeceğiz. Teknoloji, liderlik eğitimlerini Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Kudret Armağan verecek. Bu çocukların yüzündeki gülümsemeyi görünce inanın biz de daha çok mutlu olduk. İyi ki çağırdık ve iyi ki gelmişler. Bu tür projelerin Şırnak’ta uygulanması ayrıca bizim için keyif verici" diye konuştu.

Köy çocuklarından Esma Caner ise "Burada çok farklı bir etkinlik yaptık. Hepimize çok güzel bir motivasyon oldu, çok sevindik. Güzel bir projeydi, köyümüzde ilk defa böyle bir etkinlik oldu. Bu tür projeler bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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