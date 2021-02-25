Misli.com 3. Lig: Cizrespor: 1 - Karşıyaka: 0

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Misli.com 3. Lig. 3. Grup 23. hafta mücadelesinde Cizrespor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 10'lık skorla mağlup etti.



Stat: Hamit Özalp

Hakemler: Hakan Basık xx, Aydın Karsavuran xx, Recep Güneş xx

Cizrespor: Alp Arda xxx, Özgür Kedikli xx (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 80 ?), Hakan Doğan xx (Enver Erşahin dk. 90+2 ?), Ekrem Sütçü xxx, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Kağan Kayalı xx, Burak Koçer xx, Furkan Özdemir xxx (Ahmet Demir dk. 75 xx), Emre İşçiler xx (Ahmet Güney dk. 79 x), Emrah Çalışlar xxx, Burak Yılmaz xx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xxx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak xx, Hakan Kuş xx, Mustafa Değirmenci xx, Özgür Güler xx, Namık Barış Çelik xx (Özkan Duman dk. 68 x) Metin Peker xx, Muhammet Fatih Öztekin x (Batuhan Kara dk. 54 xx)

Gol: Furkan Özdemir (dk. 39) (Cizrespor)

Kırmızı Kart: Oğulcan Enes Demiroğlu (dk. 24)(Cizrespor)

Sarı kartlar: Özgür Kedikli, Ahmet Güney, Hakan Doğan (Cizrespor) Cenk Özbey, İlyas Kahraman, Hakan Kuş (Karşıyaka)

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