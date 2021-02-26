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Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, '1 Mart' beklentisi 

DHA

Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, '1 Mart' beklentisi 


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı verilere göre, her 100 bin kişide 3,91 kişi ile Hakkari'den sonra en iyi durumda olan Şırnak, normalleşmeye en yakın kent olarak öne çıkıyor. Şırnak'taki taksici, lokantacı ve pastaneciler ile kafe ve halı saha işletmecileri, 1 Mart itibarıyla normalleşmenin başlamasını beklediklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı´nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Şırnak, 814 Şubat´ta her 100 bin kişide 7,82 kişiyle vaka sayısı en düşük şehir oldu. Kent, 1521 Şubat'ta açıklanan tabloda ise 3,91 ile Hakkari'den sonra vaka sayısı en düşük il oldu. Vatandaşın salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının gayretleri, kentte vaka sayısının düşmesini sağladı. Vaka sayısındaki gerilemenin devam etmesi ve 4 puanlık düşüş ise kenti normalleşmeye en yakın iller arasında gösteriyor. Vaka sayısındaki istikrarlı düşüşle halk ve esnaf da 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme takviminde yer alma beklentisine girdi. Şırnaklı taksi şoförleri ile lokantacı, pastaneci, kafe ve halı saha işletmecileri, 1 Mart itibarıyla normalleşmenin başlamasını talep etti.
'ŞIRNAK, NORMALLEŞMEYE HAZIR'
Kentte taksicilik yapan İbrahim Koldaş, hafta sonu kısıtlamalarının gevşetilmesi gerektiğini belirterek, "Pandemide kısıtlamalardan dolayı çalışamıyoruz. Şırnak halkı pandemi sürecinde kurallara uydu ve Türkiye genelinde Şırnak ve Hakkari ilk sıralarda. Vaka sayılarının düşmesinden dolayı normalleşme olmasını talep ediyoruz. Şırnak halkı, şu anda normalleşmeye hazır. Bir an önce kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Kafe işletmecisi Mehmet Ali Bektaş da pandemiyle beraber zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Dört gözle 1 Mart'ı bekliyoruz. Temizliğimizi güzel bir şekilde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir an önce martın gelmesini ve normalleşmeye dönülmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiler. Türkiye genelinde 81 il arasında birinci sıradayız. Şırnak ve Hakkari'de vakalar çok düşmüş. Allah'ın izniyle daha da düşecek. Hep beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz sürece vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. 
'ŞIRNAKLILAR OLARAK KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ '
Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hamit Şevişoğlu da "Şimdi virüsün var olduğuna inanıyoruz. Halk olarak epey bilgilenmemiz lazım. Yasaklara uymamız lazım. Kısıtlamalara uymamız lazım. Kışın özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda oturmamamız lazım. Birbirimizi korumamız lazım çünkü bu virüs tüm dünyaya yayılmış. Açık havada birbirimize fazla yaklaşmayacağız. Ben bir vatandaş olarak vatandaşların kesinlikle kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Bu koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan öldü, hastalandılar. Hastaneler doldu, taştı. Annemi kaybettik. Ağabeyim 50 gün içinde ancak bu hastalıktan kurtuldu. Bence biraz daha kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Biz Şırnaklılar olarak gurur duyuyoruz kendimizle. Kurallara çok güzel uyduk. Dikkatli olduk" dedi. 
'BİR AN ÖNCE AÇALIM'
Halı saha işletmecisi Soner Som ise "Kurallar çerçevesinde halı sahamızı kapattık. Sporseverlere bunu bir türlü kabul ettiremedik, anlatamadık. Bir an önce halı sahaların açılmasını, o heyecanın yeniden başlamasını istiyoruz. Bir halı saha işletmecisi olarak bize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Ateş ölçer, dezenfektan, maske konusunda gerekli önlemleri alabiliriz. Yeter ki bize böyle bir imkan sağlansın. Biz de bir an önce işletmemizi açalım. Bu konuda hazırız" diye konuştu. 
Lokantacı Ahmet Deniz de hayatın artık normale dönmesini beklediklerini kaydederek, "Müşterilerimin içeri alınmasını istiyoruz. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı gibi vakası düşük iller normalleşebilecek. Bundan dolayı 2 haftadır çok iyi bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir an önce normalleşmesini istiyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Tüm masalara dezenfektanlarımızı koyuyoruz. Hijyen konusunda sıkıntımız yok. Masalar arası mesafelerimizi ayarladık. Sağlık çalışanlarımız buraya geldiklerinde söyledikleri her şeyi yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Şırnak'ta vaka sayıları bayağı düştü" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-26 08:33:18

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