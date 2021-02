Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan eğitime tam destek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Şenoba Belde Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın katılımı ile 300 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Babat, okula ayrıca fotokopi makinesi ile jeneratör hediye etti. Başkan Babat, geleceğin teminatı çocuklara, Şenoba Belediyesi olarak her zaman destek verdiklerini ve bu yıl da desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Babat, "Uzun bir aradan sonra köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Eğitimin başlaması ile birlikte okullarımızdaki eksikleri tespit edip öğrencilerimize de destek oluyoruz. Öğrencilerimizin ve köydeki öğretmenlerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarında yanlarında olduğumuzu ve belediyenin kapısının öğrencilere her zaman açık olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu kapsamda 300 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye yardımında bulunduk. Ayrıca bir okulumuza da fotokopi makinesi ile jeneratör hediye ettik" dedi.

