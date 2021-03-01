Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 12,89 gram metamfetamin, 12,54 gram eroin, 9,37 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 güneş gözlüğü, 101 adet kaçak cep telefonu, 191 adet tamir kiti ele geçirildiği operasyonlarda, 43 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-03-01 11:32:56
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