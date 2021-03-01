Normalleşmeye en yakın illerden Şırnak'ta, gözler kabine toplantısında (2)



'BEKLENTİMİZ VAR, İNŞALLAH İYİ BİR AÇIKLAMA YAPILIR'

Şırnak'taki lokanta, pastane ve kafeterya işletmecileri, bugün yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları heyecanla beklemeye devam ediyor. Restoran işletmecisi Hüseyin Bilir, hem kendileri hem de çalışanları beklenti içerisinde olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandır mağdur kaldık, burası büyük bir restoran, paket servisi de kurtarmıyor. Eleman sayımızı yarıya düşürdük. İnşallah bugün yapılan açıklamayla mağduriyetimiz de giderilmiş olur. Vaka sayılarında Şırnak olarak temiz ile sahibiz. 20 personelimiz vardı, 10'a indirmişiz bu sayıyı, diğer elemanlarımız da çalışmadıkları için mağdur oldu. Onlar da bekliyorlar kabine toplantısından çıkacak kararı. İnşallah iyi bir açıklama yapılır, o personeller de işlerine geri dönerler. Beklentimiz budur" diye konuştu.

'MUTLUYUZ VE UMUTLUYUZ'

Pastane işletmecisi Nihat Balat da, Şırnak'ın mavi renkli iller arasına girmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Şırnak ilimizin mavi kategoride görünmesi, bizi mutlu etti. Buradaki insanlar duyarlı, maske ve mesafe konusunda dikkat ettiler, sonucunda bu noktaya geldik. Bugün kabine toplantısında Şırnak için güzel haberler çıkacak. Biz de umutluyuz" dedi.

'DARISI DİĞER İLLERİN BAŞINA'

Ciğerci Kerem Dekçi ise Şırnak halkı olarak tedbirlere uymaya özen gösterdiklerini ve kabine toplantısı sonrasında olumlu karar çıkmasını beklediğini kaydederek, "Denetimler sıkıydı. Şırnak halkı olarak tedbirlere uymaya özen göstermeye çalıştık. Bunun faydalarını da görüyoruz, darısı tüm Türkiye'mizin başına. Yine tedbirleri elden bırakmamak şartıyla hem kendimize hem çevremize ve müşterilerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Şu an sadece paket servisi yapabiliyoruz. İnşallah kabine toplantısından hem meslektaşlarımız için hem halkımız için hem de tüm esnafımız için hayırlı kısmetlerin açılmasını diliyorum. Kararlarda inşallah olumlu bir şeyin çıkmasını bekliyoruz, darısı tüm illerimizin başına" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Mehmet Mucahit CEYLAN, Sekvan Küden, Nurettin FİDANCAN

2021-03-01 13:43:12



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