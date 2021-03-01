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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ın yapı izin istatistikleri açıklandı

İHA

Şırnak’ın yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı ocakaralık dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Şırnak’ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 398 bin 593 metrekare oldu.
2020 yılı ocakaralık döneminde Şırnak'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 398 bin 593 metrekare olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 802 milyon 786 bin 915 lira oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 335, daire sayısı ise bin 599 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 201 bin 340 metrekare, konut dışı kullanım alanı 133 bin 568 metrekare, ortak kullanım alanı 63 bin 685 metrekare oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 92 bin 96 metrekare oldu. Şırnak'ta 2020 yılı ocakaralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 92 bin 96 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 177 milyon 692 bin 866 lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 36, daire sayısı 292 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 33 bin 233 metrekare, konut dışı kullanım alanı 43 bin 315 metrekare, ortak kullanım alanı 15 bin 548 metrekare oldu.
Türkiye’de belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69,4, yüzölçümü yüzde 48,7, değeri yüzde 71,1, daire sayısı yüzde 68,5 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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