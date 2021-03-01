Cizre TSO Başkanı Sevinç, muhtarlarla bir araya geldi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde mahalle muhtarları Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile bir araya geldi.

Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçenin temel sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerinden ötürü muhtarlara teşekkür eden Başkan Sevinç, muhtarların yerel yönetimlerdeki sorumluklarına dikkat çekerek üstün gayretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Görüşmede Cizre’nin ana sorunları ve sorunların çözümü hususunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tonçer, gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Sevinç’e teşekkür edip, kentin sorunlarının çözümü hususunda beraber hareket edeceklerini söyledi.

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