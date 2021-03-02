Silopi'de kontrollü normalleşme; kafe ve restoranlar açıldı



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 2,29 oranla Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının sevinci yaşanıyor. İlçede kafe ve restonlara ilk müşteriler kabul edildi.

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, risk haritasında 100 binde 2,29 oranla Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu ve mavi kategoride yer alan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki esnafı mutlu etti. Sabah saatlerinde yapılan hazırlığın ardından kafe, restoran ve lokantalara uzun zamandan sonra ilk müşteriler alındı. Kafe işletmecisi Ramazan Canoruç, tedbirlere uyarak hizmet edeceklerini belirtip, "Uzun bir aradan sonra kapılarımızı müşterilerimize açtık. Tedbirlere uyarak hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Uzun zamandır sadece paket servisi yaptıklarını anlatan lokanta işletmecisi İskan Özdemir ise 1 masaya 3 kişin oturacağı şekilde düzenleme yaptıklarını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2021-03-02 12:28:41



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