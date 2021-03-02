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Kısıtlamalar kalktı, esnaf iş yerini temizleyip müşteri almaya başladı

İHA

Kısıtlamalar kalktı, esnaf iş yerini temizleyip müşteri almaya başladı

Korona virüs risk haritasına göre mavi kategoride bulunan Şırnak'ta yeni kontrollü normalleşme başladı. Silopi ilçesinde esnaflar, sabah saatlerinde iş yerlerini temizledikten sonra müşteri alıp uzun bir aranın ardından siftah yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaların ardından, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni genelgeye göre, salgının düşüş yaşadığı illerde kısıtlamanın kaldırıldı. korona virüs risk haritasına göre düşük riskli iller arasında bulunan Şırnak'ta da esnaf harıl harıl iş yerlerini temizleyip müşteri aldı. Silopi ilçesinde lokanta işleten Muhammed Ökten, kafe, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin açılması kararını mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Ökten, "Müşterilerimizi mekanlarımızda ağırlamaktan şeref duyacağız. Esnaf arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum" dedi.
Sanat Sokağında oturan vatandaşlardan Mehmet Bulut ise kısıtlama sonrasının sevincini yaşadığını belirterek, "Önceden evdeydik, sıkılıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bu kısıtlamayı kaldırdığı için mutluyuz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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