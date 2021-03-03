Cizre TSO’dan Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye bağışı

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Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine 10 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ve Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Hidayetulah Erzen arasında imzalanan protokol ile hastaların hizmetine sunulmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye hastaneye bağışlandı. Cizre Devlet Hastanesinde düzenlenen teslim törenine TSO Başkanı Salih Sevinç, TSO üyesi Mekki Mesut Küni, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Hidayetulah Erzen, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, müdür yardımcıları ve hastane personelleri katıldı.

Hastane idarecileri, korona virüs pandemi sürecinde ve sonrasında hastaneye yaptıkları katkılardan ötürü TSO Başkanı Salih Sevinç’e Cizre Devlet Hastanesi adına teşekkür belgesi verdi.

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