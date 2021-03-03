Silopi'de trafik akışının sağlanması için yeni düzenlemeler yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, trafik akışının sağlanması adına yeni trafik levhalarının yerleştirilmesi için yer tespiti yapıldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personellerince ilçe merkezinde belirlenen noktalara trafik levhalarının konulması için yer tespiti yapıldı. Araçların çarşı merkezi ve ara sokaklarda yoğunluk yaşamaması için yer tespiti yapan trafik polisleri, levhaların dikiminden sonra kurallara uyulması halinde araçların ve yayaların daha da rahat hareket edebileceklerini belirtti.

Vatandaşlara bilgilendirme yapan trafik polisi Serdar Mermi, amaçlarının araç ve yaya güvenliği olduğu, bu konuda vatandaşların da duyarlılığı sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını söyledi. Mermi, çalışmaların ardından hem yaya hem de sürücülerin rahat bir şekilde işlerini yapabileceğini kaydetti.

Vatandaşlar da konu ile ilgili hassasiyet gösteren emniyet görevlilerine teşekkür etti.

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