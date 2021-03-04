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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat esnafla bir araya geldi

İHA

Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat esnafla bir araya geldi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, esnafla bir araya geldi.
Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat, her hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine devam ediyor. Esnafları belediyeye ait toplantı salonunda ağırlayan Başkan Babat, esnafın görüş ve taleplerini dinleyerek not aldı. Yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Babat, belde merkezinde uygulayacakları projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, esnafımızın sorun ve taleplerini dinleyip yerine getirmek için kendileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Babat, "Esnafla istişare ve fikir alışverişinde bulunarak karar veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu anlayışı sürekli ve canlı tutmaya devam ederek, Şenoba ekonomisi için hep birlikte seferber olacağız" dedi.

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