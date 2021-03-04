Şırnak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ŞırnakCizre karayolu 5 kilometresi Konak Mahallesi mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle 1 tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Cizre'ye gelen araçlarda trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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