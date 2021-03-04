Cizre'de korona virüs denetimi

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Şırnak'ın Cizre ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, bankalarda korona virüs denetimi gerçekleştirip HES kodu zorunluluğunu anlattı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bankaları ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıp banka görevlileri ve vatandaşlara HES kodu zorunluluğu hakkında bilgi verdi. HES kodunun nasıl alınacağı ve kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler yapan ekipler, banka girişlerinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği anlatarak banka girişlerine bilgilendirici afiş astı. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulundu.

Esnafı da ziyaret eden ekipler, maskesiz müşteriyi içeri almamaları ve içerideki müşterilerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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