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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 yaralı

DHA

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 yaralı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 10 asker yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Cizre karayolunda meydana geldi. Askeri personeli taşıyan araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 asker yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak ve Cizre'deki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-03-04 23:00:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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