Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 yaralı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Cizre karayolunda meydana geldi. Askeri personeli taşıyan araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 asker yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak ve Cizre'deki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-03-04 23:00:50



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