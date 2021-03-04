Şırnak’ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

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– Şırnak'ta askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 asker hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ŞırnakCizre kara yolunun 25. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı bölgede bu gün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 7 vatandaşta yaralanmıştı.

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