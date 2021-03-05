Uludere’de 33. beceri tasarım atölyesi açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki HilalŞeyhan Ortaokulu'nda Buhurizade Mustafa Itri Müzik Atölyesi açıldı.

Uludere genelindeki okullarda yapılan beceri tasarım atölyelerinin 33'üncüsü olan Buhurizade Mustafa Itri Müzik Atölyesi, İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın eşi Ebru Sarıkaya Solmaz ve Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek'in katkılarıyla tamamlandı. Atölyenin açılışına Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Merkez Jandarma Komutanı Alper Yılmaz katıldı.

Sınıfı çok beğendiğini belirten Kaymakam Solmaz, bu tür çalışmaların hayata geçmesi ile çok mutlu olduğunu söyledi. Kaymakam Solmaz, “Çok şükür devletimizin imkanlarıyla huzur burada sağlandı. Şu anda uğraştığımız farklı konular var. İnşallah onlar da geçtikçe bu çocuklar daha iyi ortamlarda, daha güzel şekilde eğitim görecek. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.