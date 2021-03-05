Beytüşşebap'ta korona virüs denetimi

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Koron virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi genelinde dinamik denetim süreci başlatıldı. Kaymakam Hasan Uğuz, ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadelede dinamik denetim sürecine geçildiğini açıklamasının ardından ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi. Kaymakam Hasan Uğuz ve kurum amirleri, ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. Kaymakam Uğuz, esnaflara kuralları hatırlatarak bu süreçte yapılması gerekenleri anlattı. Kaymakam Uğuz, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği adına dinamik denetim süreci altında denetimlere başladık. Esnafımıza temizlik, maske ve mesafe kurallarına önem vermeleri gerektiği konusunda ikazlarda bulunduk. Bu bağlamda hizmet etmelerini söyledik. İnşallah bu süreci de ülkece atlatırız ve korona virüs salgınından kurtuluruz" dedi.

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