Uludere'de korona virüs denetimi

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek ve kamu kurum temsilcileri, ilçedeki korona virüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Solmaz, ilçe genelinde yapılan denetimlerde esnaflara maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları istedi. Kaymakam Solmaz, "İlçemiz genelinde yapılan denetimlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlardan maske kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedik. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatıyla tüm iş yerlerinde vatandaşlarımıza tedbirlere uyma konusunda denetim yaptık. Düzenli olarak her gün denetimler devam edecektir. Salgın tehlikesi henüz bitmedi. Vatandaşlarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

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