Şırnak'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mart ayında lapa lapa kar yağdı. Yüksek kesimlerin kışı, alçak kesimlerin de baharı yaşadığı bölgede ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde mart ayında kar yağdı. Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Bir yanda bahar, bir yanda da kışı yaşayan ilçede ekipler kar mesaisini sürdürüyor. Karayollarında çalışan Hekim Aykut, yüksek bölgelerde tuzlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Aykut, "İlçemiz yüksek rakımlı olduğundan mart sonuna kadar kar etkili oluyor. Ama alçak bölgelerde bahar etkisini göstermeye başladı. Dün akşamdan beri kar yağışı vardı. Sürücüler zorlanmasın diye tuzlama yaptık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.