Vali Pehlivan, Silopi'de incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesine çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunup, doğal gaz tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Silopi ilçesi ile Cizre karayolunda başlayan çalışmaları denetleyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, burada yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, İpekyolu'nun Türkiye ve dünyanın en işlek yollarından birisi olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "İpekyolu Türkiye’mizin ve hatta dünyanın en işlek yollarından birisidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün uzun süredir üzerinde çalıştığı bu duble yolun bitümlü sıcak karışımlı asfalt hale getirilmesi çalışması, şantiye kurulum çalışmaları devamından asfalt plentinin kurulması ve bugünlerde de fiilen kazı çalışmalarının yerine getirilmesiyle devam ediyor. Bölgemiz, ilimiz, ticaret ve ihracat için önemli bir yatırım. Bu yolun tamamlanmasıyla ihracat yapan firmalarımız daha konforlu bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Hem ilimizdeki ulaşıma hem de ticarete katkıları bağlamında ekonomiye büyük katkısı olacağını biliyoruz. Vatandaşlarımıza, Şırnaklı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İlçe merkezinde pandemi süreci kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından kaymakamlıkça yapılan denetlemelere katılan Vali Pehlivan, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.



Çiftçilerle bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiftçilerle bir araya geldi. Burada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu çiftçilere yönelik yapılan GAP ile Tekno Yayla Projesi hakkında Vali Pehlivan'a bilgi verdi. Vali Ali Hamza Pehlivan GAP ile Tekno Yayla Projesi kapsamında hayvancılıkla uğraşan çiftçilere koyun gütme makinesi, güneş enerjisi ile çalışan yayla ayran yapma makinesi takdim etti.

Bölgesel Amatör Lig'de müsabakalara hazırlanan 1960 Silopispor oyuncuları ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Vali Pehlivan, her türlü desteği kendilerine vereceklerini ve bu konuda her zaman sporcuların yanında olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan son olarak, Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde yapımı tamamlanan doğal gaz tesisine gelerek bilgi aldıktan sonra ilk açılışı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Pehlivan, "2018 yılında basınç azaltma merkezi Şırnak il merkezinde kuruldu. Devamında Cizre'de, İdil'de ve bu şekilde Silopi'de basınç azaltma merkezimiz kurulmuş oldu. Şehrimizde, ilçemizde doğalgaz akışını sağlayacağız. Bugün itibariyle startın hep birlikte vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'nın Silopi ilçesindeki ziyaretine AK parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, belde belediye başkanları, STK temsilcileri eşlik etti.

