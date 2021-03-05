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Silopi'de doğal gaz kullanımı başladı

DHA

Silopi'de doğal gaz kullanımı başladı


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK Silopi'ye bağlı Kavallı köyünde kurulan tesisin hizmete açılmasının ardından ilçede doğal gaz kullanımına başlandı. 
Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde kurulan doğal gaz tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rızgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca katıldı. Kavallı köyündeki doğal gaz tesisinde incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, ilk ateşi birlikte yaktı. 
Törende konuşan Vali Pehlivan ise Şırnak genelinde 115 kilometre doğal gaz hattı döşendiğini söyledi. Pehlivan, "2017 yılında Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla ilimizde doğal gaz çalışmaları başlamıştı. 2018 yılında ilk basınç azaltma merkezi Şırnak il merkezinde kuruldu. Şehrimize, ilçemize doğal gaz akışının startını hep birlikte verdik. İl genelinde 115 kilometre hat döşendi ve 100 milyona yakın da yatırım gerçekleştirildi. Şu anda 11 bin abone kapasitesine sahibiz. Bu seneki hedef, bunu 16 bine çıkarmak, hat uzunluğunu 20-30 kilometre daha artırmak" dedi. 
AK Parti'li Birlik ise Silopi'nin doğal gaza kavuşmasıyla bir hayalin gerçekleştiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2021-03-05 16:07:53

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