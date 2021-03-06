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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasakların kalktığı ilk cumartesi gününde denetimler yapıldı

İHA

Yasakların kalktığı ilk cumartesi gününde denetimler yapıldı

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Şırnak’ta denetim yapıldı.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, çarşı esnafı ziyaretinde tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Vali Pehlivan, “Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için geriye dönüş olmasın istiyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Sahada olmaya devam edeceğiz, takip edeceğiz bu bir iki günlük iş değil bu olması gerektiği şekilde nihayete erene kadar bu çalışmalar kesintisiz devam edecek" dedi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Şırnak halkına ve esnafına tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Vali Pehlivan, beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Büyükbaş ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehit Mehmet Esin Caddesinde sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kent genelindeki denetimler kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Vatandaşlara ve toplu taşıma şoförlerine maske, hijyen ve mesafe uyarılarında bulunan Pehlivan, yaptığı açıklamada, kentin son 3 haftadır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda en az vakanın olduğu il olduğunu, yüz bin nüfusa göre 2.2’ye kadar düştüğünü söyledi. Kentin son nüfus sayımına göre 537 bin nüfusa sahip olduğunu anımsatan Pehlivan, ilçelerle koordinasyon içerisinde güzel neticeler elde edildiğini bunu devam ettirmeleri için sahada çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Pehlivan, “Hafta başında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kontrollü normalleşme süreci kapsamında belirtilen talimatlar gereği bizlerde planlamamızı yaptık. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımızı aldık, İçişleri Bakanlığımızın bugüne kadar olduğu gibi sahada olunması gerektiği tebliğ edildi. Bizde dünden itibaren 2 bin kişiyle sahada olmaya devam ediyoruz. Dün Silopi ilçemizdeydik bugün merkezde ziyaretler yapıyoruz ve bütün birimlerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Düşük riskli kategoride yer almaları sürecin bittiği anlamı taşımadığını eskisi gibi maske mesafe ve temizlik hassasiyetini göstermeleri gerektiğini vurguladı. Ben inanıyorum ki bir yandan denetimlerimiz devam ederken diğer taraftan vatandaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi iş birliği yapacaktır. Temizlik, maske, mesafe kuralları başta olmak üzere diğer tüm hususlara uyacaklardır. Bizde uymaları için rica, istirham ediyoruz. Kontrollü normalleşme sürecinde bugüne kadar kapalı olan işletmeler açılması belli standartlara göre açılması ön görüldü ki bizde açtık tekrar kapanmaması için, kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Ziyaretlerimizde bu konuları hatırlattık. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için geriye dönüş olmasın istiyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Sahada olmaya devam edeceğiz, takip edeceğiz bu bir iki günlük iş değil bu olması gerektiği şekilde nihayete erene kadar bu çalışmalar kesintisiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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