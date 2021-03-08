Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 0107 Mart 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

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