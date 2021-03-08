Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Mart tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 68 kaçak cep telefonu, 7 oyun konsolunun ele geçirildiği operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-03-08 11:44:26



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