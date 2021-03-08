Mehmetçik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Şenoba ve Hilal Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Şenoba ve Hilal Beldelerinde ev ev gezen jandarma görevlileri, iki beldedeki şehit anneleri, şehit eşleri ve yaşlı kadınlara karanfil dağıttı, çeşitli hediyeler verdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. İş yerlerini de ziyaret eden jandarma ekibi, kadın esnaf ve çalışanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın telefonlara indirilmesi durumunda herhangi bir şiddet olayında tek butonla ihbarda bulunulabileceğini aktardı ve maske mesafe hijyen konularında bilgi verdi.

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