Beytüşşebap'ta şehit annelerine ziyaret

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti.
Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehit annelerini ziyaret etti. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ ve eşlerinin katıldığı ziyarette, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Habip Aşan, şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Öncelikle şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-03-08 14:56:43
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