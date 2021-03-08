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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit anneleri unutulmadı

İHA

Şehit anneleri unutulmadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit anneleri unutulmadı. Kaymakam ve belediye başkanı eşleriyle beraber ev ev dolaşarak şehit aileleriyle buluştu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit anneleri unutulmadı. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen sivillerin anneleri 8 Mart Dünya kadınlar Gününde yalnız bırakılmadı. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ eşleriyle beraber şehit annelerinin evlerine konuk olup günlerini kutladı. Kaymakam Hasan Uğuz eşiyle beraber şehitlerin annelerine gül takdim etti. Uğuz, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehitlerimizin emaneti olan değerli aileleri anneleri ziyaret ettik. Sadece bu günde değil her zaman onların yanlarında olmaya devlet olarak hazırız. Evlerinde misafir edildik" dedi.
Belediye Başkanı Habip Aşan ise şehit annelerini hiç bir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Aşan, "Bu gün kaymakamımız ve ilçe jandarma komutanımızla beraber şehit ailelerimiz başta olmak üzere kadınların gününü kutladık. Ev ev dolaşıyoruz. Devlet kurumları olarak halkımızın hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde şehit annelerimizin yanında olmak istedik" diye konuştu.
Şehit annelerine yapılan ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı.

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