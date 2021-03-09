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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyesi kadınlara yönelik program düzenledi

İHA

Cizre Belediyesi kadınlara yönelik program düzenledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cizre Nergis radyosunda kadınlara yönelik program düzenledi.
Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Cizre Nergis radyosunda kadınlara yönelik düzenlenen programı kapsamında ilk olarak, Cizre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Gülşah Çolak ve ADEM Merkezi koordinatörü Gönül Yalazan, ilçede kadınlara yönelik açılan kurslardan nasıl faydalanabileceğini anlatıldı. Program Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten ElCezeri korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında radyoda kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı. KADES’e TC kimlik numarası üzerinden giriş yapacak kullanıcıların, sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek olan aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebileceğini ifade eden ekipler, uygulama ile aile içi ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini kaydetti.

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