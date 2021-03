Bahar geldi arılar 4 aylık kış uykusundan uyandı Bir zamanlar terörün kol gezdiği yaylalarda silah sesi yerini arı vızırtısına bıraktı Arılar baharla birlikte kovanlarından çıktı Şırnak genelinde bu yıl 800 ton bal üretimi hedefleniyor

Kış aylarının sert geçtiği Şırnak’ta bal arıları kış uykusundan uyandı. 4 ay boyunca kovanlarda kış uykusuna dalan bal arıları havaların ısınmasıyla ilk defa dışarı çıktı. Beytüşşebap ilçesinin en büyük yaylası olan ve yıllarca teröristler tarafından kullanılan Faraşin Yaylasında güvenlik kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda yakalanan huzur ile bir zamanlar silah seslerinin susmadığı yaylalarda artık silah sesi yerini arı vızırtısına bıraktı.

Kışların sert geçtiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılıkla uğraşanların yüzü güldü. 4 ay boyunca dondurucu soğukların içinde hayatta kalma mücadelesi veren bal arıları kış uykusundan uyandı. İlk defa kanat çırparak sıcak havanın keyfini çıkaran bal arıları çiftçilerin yüzünü güldürdü. Dondurucu soğuklarda kovanlarda kış uykusuna yatan arıların çoğu bahar ayları gelmeden telef olurken mevcutları çok olan kovanlarda ise hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Kışı sert geçen ilçe genelinde binlerce arı kovanından 4 ay sonra ilk defa sürüler halinde dışarı çıktı. Arıcılar kışlık bakımlarını yapıp 4 ay boyunca kar altında bıraktıkları arıları baharın gelişiyle tekrar dışarıda görmenin mutluluğunu yaşadı. İl genlinde 80 bin arılı kovandan bu yıl 800 ton bal üretiminin hedeflendiği belirtildi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı aynı zamanda Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan baharın gelişinin balın müjdecisi olduğunu söyledi. Aşan, "Beytüşşebap yüksek rakımlı yaylalara sahip, kış aylarında burası yoğun bir kar yağışı alıyor. Hem biz hem de arılarımız baharın gelişini sabırsızlıkla bekliyorduk. Karların erimesiyle, havalarında ısınmasıyla arılar artık dışarı uçabiliyorlar. Bizde onların uçuşlarını seyrediyoruz. Mutlu oluyoruz. Bildiğiniz gibi Beytüşşebap arıcılığı Şırnak bölgesinde ve Uludere bölgesinde arıcılık son derece yaygın. Balımız devletimizin verdiği desteklerle markalaştı. Şu an coğrafi işaretimizi aldık. Beytüşşebap Faraşin balı adı altında markalaştı. Markalaşmasında emeği geçen Şırnak valimize, ticaret ve sanayi odası başkanımıza, üniversitemizin rektörüne, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerimize, kalkınma ajansımıza ve GAP idaresine teşekkür ediyorum. Bal burada bir geçim kaynağı haline geldi. İnsanlarımız geçimini arıcılık yaparak sağlıyor. 10 yıllık bir çalışma sonrası balımız markalaştı. Artık organik ve doğal balımızı hem ülke içinde hemde ülke dışında pazara sunacağız. İl genelinde 80 bin arılı kayıtlı kovanımız var. Bunu 10 kilogram ile çarptığımızda 800 ton bal alacağımızı düşünüyorum" dedi.



Silah sesleri yerini arı seslerine bıraktı

Yaylalarıyla meşhur olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde adını yaylasından alan bal markalaştı. Terör olayları nedeniyle eskiden girilemeyen Türkiyenin en büyük yaylalarından olan Faraşin’de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristler bölgeden çıkartılınca her yıl binlerce arıcı bu yaylalara akın ediyor. Arıcılar birliğinin girişimleri sonucu organik ve doğal olan çiçek balı markalaşarak ismini yayladan almayı başardı.



Şırnak genelinde 800 ton bal üretilmesi hedefleniyor

Ülke ekonomisine katkı sunacak olan arıcılık Şırnak’ta varlığını hissettirmeye başladı. Kış aylarında Silopi ve Cizre gibi ilçelerde bekletilen bal arıları baharın gelişiyle yayla bölgesi olan Beytüşşebap’a sevkleri başlıyor. Beytüşşebap’taki arıcılar ise kış aylarında 4 ay boyunca baharın gelişini bekliyor. Havaların ısındığı ilçe genelinde arıcıların yüzü güldü. Her yıl arıları telef olan arıcılar bu yıl 100 arıdan 5 tanesinin telef olduğunu söylüyor. Arıcılar birliği başkanı 80 bin arılı kovandan 800 ton bal üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

