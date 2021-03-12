Kaygan yolda fren yapınca metrelerce sürüklendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kasrik beldesinden Şırnak merkeze doğru seyir halindeki kamyonet kaygan yolda metrelerce sürüklendi.

Kasrik beldesinden ailesini hastaneye götürmek için Şırnak Devlet Hastanesine doğru seyir halinde olan M.A hakimiyetindeki kamyonet kaygan yolda metrelerce sürüklenip karşı şeridi de geçip çarpmanın etkisiyle hızını kaybederek yol kenarında kendiliğinden durdu. Metrelerce sürüklenen ve savrulan araçta yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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