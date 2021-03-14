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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

İHA

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kayaya çarpıp takla attı. Aynı aileden 3 kişi, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.
Olay, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazım A. idaresindeki 33 AVA 23 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayaya çarpıp taklalar atarak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan Nazım A. ile oğlu Murat A. yara almadan kurtulurken, eşi Evin A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan Evin A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada araç hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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