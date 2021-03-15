Şırnak Belediye Başkanı Yarka, devam eden çalışmaları inceledi

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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, hafta sonu mesaisinde kent merkezinde planlanan ve devam eden çalışmaları teknik ekipler eşliğinde yerinde inceleyerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ziyaret ve incelemeler kapsamında, Çevik halı saha ve özel bir okula ulaşımı sağlayacak yeni imar yolunu, Gündoğdu Mahallesi kırsal kesimlerinde yeni yerleşime açılan bölgeye ulaşımı sağlayacak yolda ve yapım çalışmaları devam eden Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalini yerinde inceleyerek, teknik ekipler eşliğinde detaylı incelemelerde bulundu. Başkan Yarka, incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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