Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 8-14 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 2 şüheli de serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-03-15 13:35:32



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