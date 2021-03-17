Süs kabağını kumbaraya çevirdi, topladığı paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Şırnak’ta manav olan Hakan Gökçe, süs kabağından kumbara yaptı. Belirli aralıklarla kumbarasını açan Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bir kısmını da cami yapımı için bağışlıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde esnaf Hakan Gökçe, aldığı süs kabaklarıyla kumbara yapmaya başladı. 2 ayda bir kumbarasını açan Gökçe, çıkan paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bir kısmını da cami yapımı için bağışlıyor. Hakan Gökçe, elinde hep bozuk paranın olduğunu bu nedenle süs kabaklarından kumbara yaptığını söyledi. Gökçe, topladığı paraların bir kısmını ihtiyaç saniplerine bir kısmını da cami yapımına ulaştırdığını sözlerine ekledi.

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