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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizreliler tarihi Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının devam etmesini istiyor

İHA

Cizreliler tarihi Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının devam etmesini istiyor

– Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, geçtiğimiz yıl Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan 14. yüzyıldan kalma tarihi Kırmızı Medrese'de pandemi nedeni ile ara verilen restorasyon çalışmalarının devam etmesini istiyor.
Cizre’de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan tarihi Kırmızı Medrese'de 2020 yılında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. 14. yüzyılda yapılan tarihi Kırmızı Medrese'de pandemi nedeni ile yarım kalan restorasyon çalışmalarının devam etmesini isteyen Cizreli vatandaşlar, tarihi medresenin aynı zamanda bir ibadet yeri olduğunu, çalışmaların biran önce tamamlanarak ziyaretçilere açılması gerektiğini kaydetti.
İlçenin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Kırımızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının devam etmesini isteyen Abdulmenaf Biricin, “Burası insanların gelip ibadet ettiği çok önemli yerlerden bir tanesi. Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Camisi ile birlikte aynı turizm üçgeninde yer alan bu tarihi yapıda yarım kalan restorasyon çalışmalarının tamamlanarak ziyaretçilere açılması lazım. Çünkü çevre il ve ilçelerden gelen yerli turistler Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Kırmızı Medrese'de ibadetini yapıyor” dedi.

Kırmızı Medrese hakkınd
Kırmızı Medrese 1508 yılında Cizre beyi Mir Şeref tarafından inşa ettirildi. Kırmızı tuğlalardan yapıldığından dolayı Kürtçe kırmızı medrese anlamına gelen Medrese Sor, Arapçada Medresetül Hamra ismi ile anılıyor. Tarihte bölgenin eğitim fakültesi görevini yürüten medresede Arapça gramerinden ziyade tefsir, fıkıh, kelam, coğrafya, tarih gibi dersler veriliyordu. Medresenin güney cephesinin ortasında, ters kubbeli yapıda Şeyh Ahmed ElCezeri’nin türbesi bulunuyor.

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