Uludere'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Şırnak'ın Uludere İlçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Uludere’de de kutlandı. 15 Temmuz Meydanında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkan Vekili Sedik Tonğ, İlçe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Yasin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Tören Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda icra edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programıyla devam etti.

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