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Beytüşşebap'ta 18 Mart töreni; öğrenciler, komandolarla buluştu

DHA

Beytüşşebap'ta 18 Mart töreni; öğrenciler, komandolarla buluştu


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için program düzenlendi. Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı'nda komandolarla bir araya gelen öğrencilere, kullanılan teknolojik cihazlar gösterildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin konferans salonundaki törene Kaymakam Hasan Oğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, 8'inci Komando Alay Komutanı Albay Deniz Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Karacan, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Öğrencilere, Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı'nda bir araya geldikleri komandoların kullandığı teknolojik cihaz ve malzemeler gösterildi. Alay Komutanı Albay Özaslan, öğrencilere hediye verip, birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi.
Duygularını dile getiren öğrencilerden Medya Cin, "Önceden doktor olmak istiyordum ancak törende ilk kez gördüğüm, askerlerin kullandığı cihazlar nedeniyle artık asker olmak istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-03-18 15:48:13

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